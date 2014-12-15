За сутки на Донбасс вернулись 900 человек

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки поток людей через транзитные пункты почти прекратился. Там зарегистрировался лишь один человек. В то же время более 900 человек вернулись в Донецкую и Луганскую области из других регионов Украины», - отметил Лысенко.

По данным ООН , количество погибших на востоке Украины в результате боевых действий возросло до 4707 человек.