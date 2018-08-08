Психологи рассказали, как адаптировать детей к новому учебному году (видео)

Психологи рекоментують родителям и ученикам не бояться школы. А лучше эту энергию потратить на адаптацию ребенка к школе.

Психологи советуют украинским родителям подготовить детей к школе, и речь идет не только о школьные принадлежности или форму. Говорится о конце каникул и начале учебного процесса, ведь, как показывает опыт, тяжелее всего будущим первоклашкам и выпускникам. Поскольку наименьшим придется приучаться к новому ритму жизни, а старшим - готовиться к ВНО.

Психологи рекоментують родителям и ученикам не бояться школы. А лучше эту энергию потратить на адаптацию ребенка к школе. Стоит постепенно вводить детей в рабочий режим. А это вовремя ложиться спать, просыпаться, учить самостоятельности и ни в коем случае не навязывать свои стереотипы.

Читайте такжеУкраина заняла самую высокую за свою историю позицию на мировой олимпиаде по математике

Для выпускников последний год в школе очень ответственный, говорят психологи. На результатах выпускного класса родители зацикливаются, чем иногда пугают и демотивируют школьников уже с первых дней сентября. Поэтому самый главный совет для родителей - при любых обстоятельствах поддерживайте своих детей, несмотря на то, сколько им лет и в каком они классе.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские школьники завоевали «серебро» и «бронзу» на Международной олимпиаде по биологии в Тегеране.