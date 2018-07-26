Украинские школьники завоевали «серебро» и «бронзу» на Международной олимпиаде по биологии в Тегеране.

В Тегеране (Иран) завершилась 29-я Международная ученическая олимпиада по биологии, где украинские школьники завоевали три медали: одну серебряную и две бронзовые.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, всего в олимпиаде приняли участие около 300 школьников из 71 страны мира.

Все участники выполняли теоретические и практические задания, по результатам которых определили место каждого из них в общем рейтинге.

Серебряную медаль получила Лада Исакова, гимназия № 109 имени Т.Г.Шевченко Киева.

Бронзовые медали завоевали Владислав Евтушок, Шепетовский УВК «ООШ I-III ст. - гимназия» Хмельницкой области и Роман Трохимчук, Вишневская ООШ I-III ступеней № 1 Киево-Святошинской РГА Киевской области.

В Минобразования отметили, что Международная олимпиада по биологии (IBO) - ежегодное всемирное состязание по биологии для школьников, победивших в национальных олимпиадах. Все участники оцениваются в формате индивидуального зачета по результатам испытаний. Теоретические и практические задачи олимпиады охватывают ключевые разделы биологии: клеточная и молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология человека и животных, этология, генетика, эволюция, биосистематика.