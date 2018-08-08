Солнечное затмение 11 августа: как оно повлияет на знаки зодиака и кому грозит опасность (видео)

Для многих солнечное затмение 11 августа откроет новые возможности или ознаменует начало нового периода жизни.

11 августа 2018-го произойдет последнее солнечное затмение в этом году, пройдет оно в знаке Льва. Астрологи утверждают, что все почувствуют его влияние. Это - благоприятное время, чтобы решить старые проблемы и избавиться от всего, что мешает начать новую жизнь.

Ощущаться влияние Солнца будет за две недели до наступления затмения и две - после.

Как затмение 11 августа 2018 года повлияет на знаки зодиака:

Овны могут загореться желанием изменить свою жизнь, также их ждут перемены, связанные с детьми: это может быть пополнение в семье, творческие достижения вашего чада. Кроме того, астрологи прогнозируют романтические встречи, говорят о "периоде любви" для этого знака зодиака. Также многие представители этого знака зодиака могут сменить род деятельности.

В жизни Тельцов могут произойти перемены, связанные с семьей, например, в ее составе. Если вы мечтали о переезде или ремонте - сейчас благоприятное время.

Близнецам звезды сулят новые интересные встречи, новый круг общения. Солнечное затмение 11 августа пройдет для жизнерадостных Близнецов легче, чем для других знаков зодиака. Возможно, вы начнете писать книгу или вести блог.

Рака ждут кардинальные перемены, вплоть до смены места работы. У них появится шанс улучшить свое материальное положение, к ним придут деньги: это может быть дополнительный заработок, финансовая помощь.

Поскольку это затмение будет в знаке Льва, его ждут большие перемены в жизни, стоит только выбросить старые ненужные мысли. Многим звезды сулят новый этап, например, рождение ребенка, откроются новые возможности.

У Дев произойдут перемены в духовной сфере, но для этого нужно разобраться в своих чувствах и эмоциях. Сейчас - время духовного роста. Также астрологи прогнозируют либо работу за границей, либо эмиграцию, или беременность. Кроме того, будьте осторожны, если вы что-то скрываете: тайны могут раскрыть.

Для Весов наступит благоприятное время для воплощения своих идей и смены круга общения. Этому знаку зодиака астрологи советуют открывать бизнес в сентябре, затмение даст толчок этому.

Для Скорпионов наступит время перемен в карьере: они могут сменить работу или получить повышение. Это затмение может показать вашу репутацию, как к вам относятся: вас могут поощрить, наградить, повысить зарплату.

Стрельцов ждут перемены: затмение сулит путешествия, которые помогут изменить что-то в жизни. Может произойти знакомство с иностранцем/иностранкой, вы можете открыть бизнес, который привлечет клиентов из других стран.

Козерогу придется нелегко в этот период, им придется разбираться со старыми проблемами и решать сложные задачи. Но это будет вознаграждено в будущем. Вы можете получить наследство, грант на обучение, алименты, помощь от государства.

Для Водолеев затмение - время перемен в личной жизни: они могут или встретить любовь, либо изменить что-либо в уже существующих отношениях. Также это период осознания отношения к самому себе. Кроме того, грядут перемены в бизнесе.

Рыб предупреждают: могут вернуться старые болезни, но время солнечного затмения - шанс от них избавиться. Также звезды сулят этому знаку зодиака перемены в работе. Это может быть, например, новая должность, повышение, новый проект.

Видео и гороскоп от астролога Анжелы Перл:

Для каких знаков зодиака солнечное затмение будет наиболее опасным

Солнечное затмение 11 августа 2018 года будет наиболее опасным для 4 знаков зодиака; еще один знак оно заденет "по касательной".

Как пояснил "Обозревателю" астролог Влад Росс, самым тяжелым период затмения будет для Тельцов, Водолеев, Львов и Скорпионов. Им это затмение будет "бить по почкам". Из них сложнее всего будет Львам и Водолеям.

Росс назвал сферы жизни, на которых негативное влияние затмения скажется больше всего. Для Львов это взаимоотношения с любимыми и родными, которые может "штормить". Для Водолеев – сфера партнерских взаимоотношений. Возможны сложности с прогнозированием будущего.

Для Тельцов наиболее уязвимой сферой станет финансовая. Они рискуют стать жертвами мошенничества или потерять большую сумму. И, наконец, Скорпионы могут столкнуться с трудностями во взаимоотношениях с руководством.

Вместе с тем, астролог подчеркнул: всем этим четырем знакам период затмения обещает "кармические встречи" - встречи с людьми, предназначенными судьбой.

Росс также назвал знак зодиака, который почувствует на себе негативное влияние затмения, но "по касательной". Это Стрелец. "У них могут складываться сложные ситуации. Им следует быть очень осторожными, продуктивными и не рисковать", - предупредил он.

"Остальные знаки зодиака могут спать спокойно", - добавил астролог.