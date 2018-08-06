Солнечное затмение 11 августа: чего ждать от самого влиятельного затмения 2018 года

Влияние этого солнечного затмения можно будет чувствовать еще две недели после него.

В субботу, 11 августа 2018 года, с 11:02 по 14:30 в знаке Лев состоится одно из самых судьбоносных и влиятельных солнечных затмений 2018 года. Это солнечное затмение 2018 будет последним в «коридоре» трех затмений лета 2018.

Его смогут наблюдать жители Монголии, Казахстана и северо-востока Китая. Повезет тем, кто проживает в Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады. Украинцы также смогут увидеть это явление.

Влияние солнечного затмения 11 августа на профессиональную сферу

По прогнозам астрологов солнечное затмение 11 августа изменит жизнь многих людей: кто-то вынужденно или по собственному желанию уйдет с нелюбимой работы, кто-то займется новым видом деятельности, а кто-то отправится на поиски любимого дела. Солнечное затмение 11 августа 2018 коснется как вопросов самореализации, творчества и талантов человека, так и тех людей, которые уже занимаются любимым делом – они могут увидеть путь к своему успеху, смогут приблизиться к поставленным целям.

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Кроме того люди, которые уже нашли себя и занимаются любимым делом, или начали новые проекты, могут стремительно подняться вверх и даже разбогатеть. Солнечное затмение 11 августа 2018 будет для многих людей периодом прорыва именно в финансовом плане.

Как повлияет солнечное затмение 2018 на личную жизнь

Что касается личной жизни, то солнечное затмение 11 августа будет безжалостным для многих. Именно в это время будут трещать по швам слабые союзы, появится много желающих разойтись, расстаться. Однако все же некоторые пары смогут перейти на другой уровень отношений. Солнечное затмение во Льве поднимет вопрос свободы и реализации партнеров в отношениях.

Важные решения в период затмения 11 августа

По прогнозам астрологов в период солнечного затмения 2018 некоторые люди будут более романтичными, оптимистичными и мечтательными. Именно поэтому специалисты не рекомендуют начинать новые дела и принимать поспешные решения. Что же касается новых идей, то стоит все взвешенно обдумать, а принимать решения советуют после 25 августа 2018.

Как уже писал УНИАН, солнечное затмение 11 августа 2018 состоится на фоне ретроградности таких планет, как Марс, Меркурий, Сатурн, Юпитер, Плутон и Нептун. Это означает, что для светлого будущего нужно будет вносить коррективы и изменения в свое прошлое - установки, принципы, цели, фундамент жизни. В этот период к решению старых задач можно будет подойти с новыми творческими подходами. Во время затмения 11 августа нам стоит завершить все прошлые этапы, сделать выводы из них, и только после этого планировать будущее.