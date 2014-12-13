На Донбассе погибли уже свыше 4,6 тысяч человек - ООН
13:02, 13 декабря 2014Общество
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В международной организации подсчитали, что с середины апреля на Востоке Украины погибли 4634 человека.
На Донбассе продолжают гибнуть люди / Фото УНИАН
За время конфликта на Востоке Украины погибли уже более 4,6 тысяч человек.
Об этом говорится в последнем отчете ООН, сообщает 5.ua.
В ООН подсчитали, что с середины апреля на Донбассе погибли 4634 человека, в том числе 298 пассажиров малайзийского “Боинга”, который был сбит 17 июля под Донецком.
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Более 10 тысяч человек получили ранения.
Ранее в ООН сообщили, что за последние две недели в зоне АТО погибли 300 человек.
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