Правозащитница: сегодня в зоне АТО погибли 26 россиян

Об этом она сообщила в эфире Еспресо.TV. "Цифра потихоньку растет. Могу точно сказать, что потери с российской стороны в августе-сентябре были минимальными. Погибло тогда много украинцев. Но Украина смогла перестроиться: цифра погибших россиян растет. За декабрь у нас есть данные, что около 200 человек погибли", - отметила она и озвучила информацию об убитых российских военных за сегодня: "Из Луганской и Донецкой областей мне сегодня пришла информация, что 26 россиян отдали жизнь там".

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Напомним, 9 декабря в зоне АТО введен режим "тишины", то есть прекращение огня с обеих сторон. Несмотря на это, по данным СНБО, за минувшие сутки в зоне проведении АТО погибли трое украинских бойцов.