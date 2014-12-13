Жители Красного Луча выгнали из города "казачков" - штаб АТО

Жители города Красный Луч, который находится на временно оккупированной боевиками территории Донбасса, выгнали так называемых «казачков».

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

«Местная община уже давно страдала от криминальных посягательств этих ряженых маргиналов. Поэтому люди собрались и единодушно выразили мнение, что судьбу жителей города должны решать исключительно они сами», говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре АТО отмечают, что «от информированных источников из Донецка поступила информация о распространении среди горожан листовок с призывом прекращать вооруженное противостояние, складывать оружие и возвращаться к работе в шахтах и на других объектах промышленности».