Волонтер ради эксперимента проехалась по Харькову с гранатометом

В Харькове волонтер Екатерина Бережная провела эксперимент - проехалась через весь город на общественном транспорте с трубой от ручного противотанкового гранатомета. При этом она открыто держала ее в руках.

Об эксперименте Бережная написала на своей странице в Facebook, сообщает ТСН.ua.

Путь волонтера начался с исполнительной службы Ленинского района. По ее словам, сотрудники службы, увидев гранатомет в руках, "хихикали и просили сфотографироваться".

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Затем Бережная спустилась в метро. Там двое парней, увидев гранатомет, побоялись ехать в одном поезде с волонтером.

Харьковчанка проехала в метро до станции Советской, где дежурила милиция. Волонтер прошла мимо трех милиционеров и не получила никакой реакции.

"За 2 часа болтания по городу - меня видело минимум 3-4 сотни человек, но ни один из них не вызвал милицию. Харьковчане, вы совсем с ума сошли? Как можно на такое не реагировать? А менты, у которых я крутилась перед носом? О какой готовности города к обороне можно говорить, если человек может спокойно разгуливать по городу с гранатометом и никто не обратит на это внимание!", - эмоционально подытожила свой эксперимент Бережная.