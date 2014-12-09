Волонтер "Феникс": Армейские сухпайки запрещено есть более трех суток подряд

Когда создавали нынешние пайки для украинской армии, никто не думал о витаминах.

Об этом в интервью ЛІГАБізнесІнформ заявил руководитель волонтерской группы "Крылья Феникс" и советник президента Юрий Бирюков.

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"Если полгода жрать то, чем кормят армию, зубы у солдат начинают выпадать. Реально выпадают зубы. У нас сейчас начались массовые стоматологические заболевания, потому что солдат кормят без витаминов, однообразно, без соблюдения каких-либо норм и так далее", - заявил он.

Бирюков подчеркнул, что имеет заключение института о том, что нынешние сухпайки категорически запрещено есть более трех суток подряд.

"Категорически запрещено. А в боевых условиях позывной "Маршал" просидел в Донецком аэропорту 14 суток. Позывной Зуб, полковник Зубенко, просидел там 1,5 месяца. Полтора месяца он ел только этот сухпай, плюс крошки от волонтеров. Но доставить туда что-то от волонтеров нереально", - говорит он.

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По словам советника президента, солдаты употребляют тушенку, "сделанную из непонятно чего".

Волонтер заявил, что уже доложил президенту об этой ситуации и тот дал поручение разобраться и разработать новый паек.

"Рабочая группа заканчивает разработку всех вопросов по пайкам. В понедельник итоговый доклад будет представлен президенту. На основании этого доклада будет дано распоряжение Кабинету министров", – сказал он.