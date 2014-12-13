На Донбассе спецназовцы РФ пытаются утихомирить донских казачков

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

Дмитрашковский, в частности, отметил, что есть информация о том, что на территории ЛНР и ДНР сейчас назревает конфликт.

"Появились даже спецназовцы из России, которые наводят порядок и разбираются с, так сказать, разбушевавшимися казачками", — рассказал силовик.

По его словам, местные жители массово жалуются на деятельность последних.

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"То, что они сейчас вытворяют в населенных пунктах — забирают у людей и скот, и еду. Мирные жители звонят и просят освободить их от них. А те передают людям, что гуманитарный конвой, который поступает из РФ — для них, что люди могут выбираться, выезжать, что им никто из гуманитарного конвоя еды не даст", — сказал Дмитрашковский.

Также пресс-офицер АТО сообщил, что вчера со стороны боевиков были применены установки "Град", но их огонь был не таким массированным, как ранее.