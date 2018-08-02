На Волыни прокуратура открыла дело из-за насилия над воспитанниками детского приюта

Прокуратуры и следователи опрашивают воспитанников приюта, расположенного в поселке Рожище.

На Волыни прокуратура начала уголовное производство по факту применения физического насилия в отношении воспитанников приюта для детей.

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Как сообщили УНИАН в прокуратуре Волыни, сегодня, 2 августа, Маневицкая местная прокуратура начала уголовное производство по факту применения физического насилия сотрудниками коммунального учреждения "Приют для детей службы по делам детей Волынской областной государственной администрации" относительно его воспитанников, а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками приюта по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры и следователи проводят первоочередные следственные действия, допрашивают лиц, которые могут быть причастны к возможному совершению противоправных действий в отношении детей, а также опрашивают воспитанников приюта, расположенного в поселке Рожище.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Волыни, установлено, что еще 17 мая приют самовольно покинул один из несовершеннолетних, однако с соответствующим уведомлением в отношении без вести пропавшего ребенка руководство приюта в правоохранительные органы обратилось лишь 11 июля.

“В результате бездействия должностных лиц коммунального учреждения любые мероприятия уполномоченными на то подразделениями органов Национальной полиции по поиску пропавшего из приюта почти 2 месяца назад несовершеннолетнего не проводились”, - отметили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, 16 июля председателю Волынской областной государственной администрации направлено письмо с просьбой принять меры для устранения и недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, а также решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц приюта.

Как ранее сообщила на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, во время мониторингового визита у десяти воспитанников приюта были обнаружены следы побоев и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

По словам Денисовой, ни один из сотрудников приюта не сообщил о том, что в них происходит.

“Оставлять детей один на один с такими людьми мы не имеем права. На месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Колбаса уже уехал в приют. Я уже переговорила с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым, работники Нацполиции уже работают на месте. С губернатором Волынской области Александром Савченко обсудили, чтобы нашли место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологическое спокойствие, чтобы они не испытывали никакого давления”, - заявила Денисова.

Сейчас в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.