Боевики «ДНР» решили взять под контроль сбор металлолома

Об этом сообщает «Остров» со ссылкой на «пресс-центр ДНР».

«На этой неделе Главой государства (так называет себя один из лидеров боевиков Александр Захарченко - ред.) было принято решение о централизации сбора металлолома. Проведено предварительное совещание с крупнейшими частными компаниями. Готовится госкомпания, которая будет заниматься скупкой лома. Считайте, что этот вопрос уже решен», – сказал «руководитель Управления Администрации по промышленности» Евгений Лавренов.

Читайте такжеЖенщины Донецка выдвинули ультиматум "премьеру ДНР" с требованием убираться прочь

«Госкомпания никоим образом не собирается заменять частные структуры, она централизует скупку лома. Они как занимались, так и будут продолжать заниматься сбором металлолома, его переработкой. Но сдача – только в госкомпанию. Дальше мы будем перерабатывать его на наших предприятиях. Это касается как черного, так и цветного лома, хоть последнего у нас не так уж много образуется, но у нас есть предприятия, способные перерабатывать цветной лом. И наша главная задача обеспечить их всех сырьем», – продолжил он.

По словам Лавренова, деятельность частных фирм будет регулироваться с помощью лицензирования.