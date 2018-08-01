Знакомые подозреваемого в убийстве "Сармата": он тихий и "очень скромный", у него "такое детское лицо"

Судя по фото на странице в Facebook предполагаемого убийцы "Сармата", он давно занимается спортом.

Подозреваемый в убийстве бердянского активиста и бывшего бойца АТО Виталия Олешко Артем Матюшин занимался рукопашным боем.

Об этом изданию «Обозреватель» рассказали в спортивной федерации Днепра. Там очень удивлены тем, что произошло, говорят, он был тихий и спокойный.

Судя по фото на странице предполагаемого убийцы Артема Матюшина в Facebook, он давно занимается борьбой. Как выяснилось, он ходил заниматься в федерацию рукопашного боя Днепра. "Правда, в этом году мы его не видели, он приходил к нам в прошлом году. Занимался сам по себе, тренера у него не было. Иногда принимал участие в соревнованиях. Он выступал в тяжелом весе, где побеждал", - рассказали в федерации.

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"Даже трудно поверить в такое! Он тихий, спокойный и очень скромный парень. У него даже такое детское лицо, никогда бы не дала ему 27 лет, не больше 20. Девушка у него была. Где он работал, не знаю, здесь все взрослые люди и не принято обсуждать это. Помню, что в прошлом году он как раз начал делать на руке татуировку. Это так и называется "рукав", когда вся рука плотно обрисована. Но о том, что он воевал в каком-то батальоне, вообще впервые слышим, никогда ничего такого он не рассказывал. Знали только, что родом он из Донецкой области - и все", - рассказала одна из работниц.

Как выяснило издание, свою татуировку Матюшин начинал делать у мастера по имени Марта года два назад.

"Он был моим клиентом, но я даже не помню точно, о чем мы с ним говорили. Он тогда приезжал, когда мог из воинской части. Мы делали рисунок - он ехал. А затем я вижу по фото в соцсетях, что рисунок он добивал у другого мастера. Знаю только, что он действительно был в АТО, неплохой парень, нормальный человек", - рассказала нам Марта.

На своей странице Артем написал, что его тренер - Валентин Иващенко. Это глава Днепропетровской областной федерации рукопашного боя, заслуженный тренер. Именно он готовил Матюшина к соревнованиям, где тот занимал призовые места. А раньше Матюшин занимался бодибилдингом.

Его девушка, с которой он встречался не один год, тоже родом из Донецкой области. Сейчас она удалила все свои страницы в соцсетях.