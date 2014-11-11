В России запретили скрывать причины смерти от родственников погибших

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда, пишет ТАСС.

В КС обратился гражданин, родной брат которого в 2012 году был найден повешенным в полицейском изоляторе в Йошкар-Оле. В возбуждении уголовного дела было отказано, при этом материалы доследственной проверки были частично засекречены, что не дало заявителю обжаловать отказ в расследовании смерти его родственника. В суде он оспаривал положения закона "О государственной тайне".

Конституционный суд пришел к выводу, что эти нормы соответствуют Основному закону России, но не предполагают ограничение права адвоката, являющегося представителем лица, которое требует возбуждения уголовного дела в связи с гибелью своего близкого родственника, знакомиться с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и материалами, послужившими основанием для принятия такого процессуального решения, несмотря на ссылки на секретность. При этом соблюдение требований по защите гостайны возложено на следствие и субъекты закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

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"В законе о государственной тайне определенно говорится о том, что не подлежат засекречиванию сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также о фактах нарушениях законности органами госвласти. Это значит, что должностные лица обязаны принять все меры к тому, чтобы в материалах проверки о совершении преступления содержались лишь те сведения, которые необходимы для принятия решения о возбуждении уголовного дела", - отметила судья КС Александра Бойцова.

По ее словам, коллизия между интересами потерпевших и государства должна быть предотвращена. "В противном случае нельзя исключить злоупотребления со стороны представителей правоохранительных органов", - добавляет она.