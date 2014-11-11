В России запретили скрывать причины смерти от родственников погибших
Конституционный суд (КС) РФ запретил следственным органам скрывать от родственников обстоятельства смерти их близких, ссылаясь на государственную тайну.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда, пишет ТАСС.
В КС обратился гражданин, родной брат которого в 2012 году был найден повешенным в полицейском изоляторе в Йошкар-Оле. В возбуждении уголовного дела было отказано, при этом материалы доследственной проверки были частично засекречены, что не дало заявителю обжаловать отказ в расследовании смерти его родственника. В суде он оспаривал положения закона "О государственной тайне".
Конституционный суд пришел к выводу, что эти нормы соответствуют Основному закону России, но не предполагают ограничение права адвоката, являющегося представителем лица, которое требует возбуждения уголовного дела в связи с гибелью своего близкого родственника, знакомиться с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и материалами, послужившими основанием для принятия такого процессуального решения, несмотря на ссылки на секретность. При этом соблюдение требований по защите гостайны возложено на следствие и субъекты закона "Об оперативно-розыскной деятельности".
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"В законе о государственной тайне определенно говорится о том, что не подлежат засекречиванию сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также о фактах нарушениях законности органами госвласти. Это значит, что должностные лица обязаны принять все меры к тому, чтобы в материалах проверки о совершении преступления содержались лишь те сведения, которые необходимы для принятия решения о возбуждении уголовного дела", - отметила судья КС Александра Бойцова.
По ее словам, коллизия между интересами потерпевших и государства должна быть предотвращена. "В противном случае нельзя исключить злоупотребления со стороны представителей правоохранительных органов", - добавляет она.