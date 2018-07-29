Создание единой поместной церкви станет делом каждого – Климкин

Климкин уверен, что создание единой поместной церкви не будет простым.

Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность», – подчеркнул Климкин.

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28 июля по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины был проведен крестный ход «За единую поместную церковь», организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата. По данным Национальной полиции, участие в шествии приняли около 65 тысяч верующих, мероприятия прошли спокойно.

На торжествах на Владимирской горке президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние дела украинской церкви, но и другим не позволит этого делать.