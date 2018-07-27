В Киеве готовятся к крестному ходу верующих: какие улицы перекрыты (видео)
В Печерском районе Киева для празднования 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины собираются священники и прихожане, правоохранители работают в усиленном режиме.
В частности, представители Национальной гвардии уже дежурят вдоль дорог от метро "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры, передает "Украинская правда".
27 июля 2018 года с 6:00 движение перекрыли:
- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;
- Европейскую площадь – полностью;
- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;
- Улицу Трехсвятительскую – полностью;
- Улица Крещатик – от Майдана Незалежности до Европейской площади;
- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.
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28 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:
- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;
- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;
- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;
- Михайловскую улицу – от улицы Крещатик до Михайловской площади;
- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;
- Улицу Пушкинскую – полностью;
- Улицу Терещенковскую – полностью;
- Улицу Прорезную – полностью;
- Улица Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.