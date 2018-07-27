В Киеве готовятся к крестному ходу верующих: какие улицы перекрыты (видео)

08:53, 27 июля 2018
Общество
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Сегодня верующие пройдут крестным ходом / фото УНИАН

В Печерском районе Киева для празднования 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины собираются священники и прихожане, правоохранители работают в усиленном режиме.

В частности, представители Национальной гвардии уже дежурят вдоль дорог от метро "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры, передает "Украинская правда".

27 июля 2018 года с 6:00 движение перекрыли:

- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;

- Европейскую площадь – полностью;

- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;

- Улицу Трехсвятительскую – полностью;

- Улица Крещатик – от Майдана Незалежности до Европейской площади;

- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

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28 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:

- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;

- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;

- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;

- Михайловскую улицу – от улицы Крещатик до Михайловской площади;

- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;

- Улицу Пушкинскую – полностью;

- Улицу Терещенковскую – полностью;

- Улицу Прорезную – полностью;

- Улица Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.

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Теги: #Киев#улицы#перекрытие дороги#крестный ход в Киеве