В Киеве готовятся к крестному ходу верующих: какие улицы перекрыты (видео)

27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за крестного хода.

В Печерском районе Киева для празднования 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины собираются священники и прихожане, правоохранители работают в усиленном режиме. В частности, представители Национальной гвардии уже дежурят вдоль дорог от метро "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры, передает "Украинская правда". 27 июля 2018 года с 6:00 движение перекрыли: - Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади; - Европейскую площадь – полностью; - Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади; - Улицу Трехсвятительскую – полностью; - Улица Крещатик – от Майдана Незалежности до Европейской площади; - Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут. Читайте такжеВ Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси 28 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют: - Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы; - Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади; - Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко; - Михайловскую улицу – от улицы Крещатик до Михайловской площади; - Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского; - Улицу Пушкинскую – полностью; - Улицу Терещенковскую – полностью; - Улицу Прорезную – полностью; - Улица Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.

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