В Днепре мусульманской общине вернули старинную мечеть (видео)

Ее построили в начале 20-го века на средства татар и турецких торговцев.

В Днепре мусульманской общине вернули мечеть.

Об этом говорится в сюжете ТСН. После десятилетних переговоров местная власть передала мусульманской общине назад старинную мечеть. Ее построили в начале 20-го века на средства татар и турецких торговцев.

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В советское время здесь сделали цех, клуб НКВД, а впоследствии - спортивную школу. Сейчас здесь учатся 700 детей. Для них крымскотатарская община купила новое помещение в центре города.

Ранее сообщалось, что в Днепр приедет автор биографии Илона Маска.