В Днепре мусульманской общине вернули старинную мечеть (видео)

10:55, 26 июля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. После десятилетних переговоров местная власть передала мусульманской общине назад старинную мечеть. Ее построили в начале 20-го века на средства татар и турецких торговцев.

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В советское время здесь сделали цех, клуб НКВД, а впоследствии - спортивную школу. Сейчас здесь учатся 700 детей. Для них крымскотатарская община купила новое помещение в центре города. 

Ранее сообщалось, что в Днепр приедет автор биографии Илона Маска.

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Теги: #Днепр#мечеть