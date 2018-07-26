В Днепре мусульманской общине вернули старинную мечеть (видео)
10:55, 26 июля 2018Общество
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Ее построили в начале 20-го века на средства татар и турецких торговцев.
Мусульманській громаді повернули мечеть у Дніпрі
В Днепре мусульманской общине вернули мечеть.
Об этом говорится в сюжете ТСН. После десятилетних переговоров местная власть передала мусульманской общине назад старинную мечеть. Ее построили в начале 20-го века на средства татар и турецких торговцев.
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В советское время здесь сделали цех, клуб НКВД, а впоследствии - спортивную школу. Сейчас здесь учатся 700 детей. Для них крымскотатарская община купила новое помещение в центре города.
Ранее сообщалось, что в Днепр приедет автор биографии Илона Маска.
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