В Днепр приедет автор биографии Илона Маска

В 2015-м Эшли Вэнс выпустил биографию Илона Маска, которая рассказывает о пути всемирно известного изобретателя и предпринимателя из Южной Африки на вершину мирового бизнеса.

2 августа в Днепр приедет автор бестселлера «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее» Эшли Вэнс. Его книга стала № 1 по версии New York Times, Amazon Business и Wall Street Journal.

Встреча с писателем и автограф-сессия пройдут в здании ДнепрОГА. Об этом сообщает "Информатор".

Писатель обратится со вступительным словом, ответит на вопросы из зала и подпишет книги всем желающим. Вход на встречу с Эшли Вэнсом — бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться.

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Эшли Вэнс — один из самых влиятельных в мире авторов, который пишет об индустрии технологий. После успешной работы в Кремниевой долине в роли корреспондента The New York Times он стал ведущим журналистом Bloomberg Businessweek. Работы ВЭНСА часто публикуются в таких изданиях, как The Economist, Chicago Tribune, CNN.com, Globe and Mail, International Herald Tribune и CNET.

В 2007 году он написал книгу Geek Silicon Valley об истории Кремниевой долины. В 2015-м выпустил биографию Илона Маска, которая рассказывает о пути всемирно известного изобретателя и предпринимателя из Южной Африки на вершину мирового бизнеса. Эшли ВЭНС взял интервью почти у 300 человек и провел более 50 часов в разговорах с Маском, чтобы достоверно описать его непростую личность.