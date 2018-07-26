Показал детям неприличный жест: в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за водителя автобуса (фото, видео)

Водитель, кроме того, что отказывался везти детей, также показал им неприличный жест.

В Ивано-Франковске разгорелся скандал вокруг водителя автобуса, отказавшегося везти подростков.

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Дети купили билеты в кассах, но маршрутчик требовал от каждого заплатить еще по шесть гривен лично ему. Об написала Ярина Румежак в Facebook, мать одного из мальчиков.

"Сказал, что билет, купленный в кассе, ему до *опы, оплачивайте в автобусе 6 грн. В итоге дети заплатили и поехали, потому что вопрос денег для них был неважным на тот момент", - написала она.

По словам Румежак, водитель также показал детям неприличный жест. Она опубликовала соответствующее фото.

Ранее водитель автобуса в Тернопольской области отказался везти онкобольного участника АТО, чем возмутил пользователей сети.