Пограничники отмечают увеличение количества незаконных мигрантов в Украине

В ведомстве заявляют о необходимости готовиться к дальнейшему увеличению количества незаконных мигрантов, хотя Украина не является страной - поставщиком незаконных мигрантов в ЕС.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявляет об увеличении количества незаконных мигрантов, но заверяет, что ситуация некритичная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно заявлений полиции о том, что Украину ждет наплыв нелегальных мигрантов в связи с завершением Чемпионата мира по футболу в России, и действительно ли увеличилось количество нелегалов на границе.

Слободян напомнил, что недавно председатель ГПСУ заявлял о том, что Украине стоит ожидать увеличения количества незаконных мигрантов.

«Эти выводы в Государственной пограничной службе сделали на основании двух основных факторов. Первое - это то, что Европейский Союз существенно сейчас усиливает миграционное законодательство и вообще миграционную политику, а любой поток незаконных мигрантов можно сравнить с водой - если ее не пускают на этом направлении, то вода в любом случае найдет где-то себе нишу рядом», - сказал он.

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Таким образом, констатировал представитель пограничников, Украина может стать такой «нишей».

«За первое полугодие этого года мы уже наблюдаем увеличение примерно на 22% количества незаконных мигрантов, как на каналах легального, так и на каналах нелегального въезда», - отметил Слободян.

Однако, по его словам, это не является критической количеством, и Украина не является «страной - поставщиком незаконных мигрантов в Европейский Союз».

«Но это уже тенденция, о которой нужно говорить. И к дальнейшему увеличению количества незаконных мигрантов также нужно готовиться», - констатировал помощник председателя ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявлял о том, что вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законным или незаконным способом.

Такая ситуация, отметил он, прогнозируется, исходя из того, что сейчас страны ЕС существенно усиливают вопросы противодействия незаконной миграции, и эти потоки могут переориентироваться на другие направления, в том числе в Украину.