Украина может столкнуться с наплывом мигрантов из-за "закрытия" для них Евросоюза – пограничники

Глава ГПСУ Цигикал объяснил свой прогноз тем, что страны Евросоюза существенно усиливают противодействие незаконной миграции, и потоки могут переориентироваться в том числе в Украину.

Вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы. По словам Цигикала, «уже вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законным или нет способом».

Он отметил, что такая ситуация прогнозируется исходя из того, что сейчас страны Европейского Союза существенно усиливают вопросы противодействия незаконной миграции, и эти потоки могут переориентироваться на другие направления, в том числе в Украину.

«Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Это, когда потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС», - заявил Цигикал.

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За 6 месяцев этого года в Украине на государственной границе не пропущено более 2 тыс. потенциальных незаконных мигрантов, тогда как в 2017 году количество иностранцев этой категории составила 1 тыс. 600 человек. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы в 2018 году за незаконное пересечение границы задержали почти 420 «путешественников» (6 месяцев 2017 года - 320), еще более тысячи обнаружили за нарушение правил пребывания в Украине (6 месяцев 2017 года - 810).

Для недопущения обострения ситуации председатель ГПСУ озвучил несколько приоритетных направлений.

«Во-первых, - сказал Цигикал, - нужно ужесточать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Во-вторых, правоохранительными органами нужно детально отработать аспекты взаимодействия по предотвращению попадания незаконных мигрантов в страну и усиливать инженерное обустройство границы. Это - комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны».