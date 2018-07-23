УНЛ: Мы поддерживаем борьбу с нелегальными игровыми заведениями

Как напоминает УНЛ, проведение незаконной деятельности под видом лотерей, как в наземных пунктах распространения, так и в сети Интернет, наносит значительный ущерб как государственному бюджету Украины, так и игрокам.

Компания УНЛ заявляет, что готова сотрудничать не только с правоохранительными органами, но и с другими участниками лотерейного рынка в выявлении и прекращении работы любых заведений, проводящих незаконную игровую деятельность и дискредитирующих законных операторов лотерей. Об этом сообщает официальный сайт компании.

«В связи с появлением ряда публикаций в СМИ о том, что представители компании МСЛ зафиксировали нелегальную деятельность в учреждениях по распространению лотерей и начали борьбу с такой противоправной деятельностью, компания УНЛ заявляет следующее. Мы не можем не приветствовать подобные действия и довольны тем, что у нас появился союзник в деятельности, направленной на борьбу с нелегальными игровыми заведениями. На протяжении всей деятельности нашей компании мы прилагали все усилия для борьбы с нелегальными залами, которые работают с нарушениями закона и незаконно используют торговые марки, названия, символику, внешнее оформление УНЛ и лотерей, которые мы проводим», - отмечается в сообщении.

Как напоминает УНЛ, проведение незаконной деятельности под видом лотерей, как в наземных пунктах распространения, так и в сети Интернет, наносит значительный ущерб как государственному бюджету Украины, так и игрокам, а также имиджу компаний, которые работают законно.

«Компания УНЛ неоднократно заявляла и в дальнейшем будет придерживаться своей позиции о том, что общей целью для всех участников лотерейного рынка в Украине должен стать прозрачный и ответственный лотерейный бизнес по европейским стандартам», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, на сегодняшний день операторы лотерей в Украине вынуждены работать на основании переходных положений закона о государственных лотереях в Украине и не могут получить лицензии, поскольку Кабмин до сих пор не принял лицензионные условия проведения лотерей.

«Лотерейный рынок Украины нуждается в привлечении инвестиций, внедрении и разработке новых лотерейных платформ, внедрении новых механизмов контроля и отчетности для государственных органов. И начинать нужно с того, чтобы утвердить лицензионные условия, изменения в законодательство – если это необходимо, и выдать лицензии операторам. И тогда ситуация на рынке качественно изменится. На сегодняшний день проект лицензионных условий находится в Кабмине и ожидает рассмотрения. Хочу отметить, что наша компания готова выполнить все условия для получения лицензии и начать внедрение своей стратегии развития», - заявил в интервью гендиректор УНЛ Андрей Бочковский.