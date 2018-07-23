В Украине 286 тысяч человек живут в "современном рабстве" (инфографика)

В странах Европы и Центральной Азии около 3,6 млн человек - мужчин, женщин и детей - живут в современном рабстве.

В Украине 286 тысяч человек живут в "современном рабстве". Согласно мировому антирейтингу современного рабства Global Slavery Index, составленного австралийской правозащитной организацией Walk Free Foundation, доля тех, кто живет в условиях современного рабства в Украине составляет 6,4 на 1000 человек.

Среди стран Европы и Центральной Азии Украина расположилась на 7 месте, Туркменистан - на первом (показатель 11,2 на 1000 человек), Россия - на 11-м (5,5/1000). Замыкают рейтинг Финляндия, Дания, Швеция и Люксембург с показателями 1,7 - 1,5 соответственно, передает "Украинская правда".

Рейтинг содержит информацию о количестве людей в современном рабстве в разных странах, анализ действий правительств и формы рабства - в частности, принудительный труд, принуждение к браку, долговая кабала и принудительная сексуальная эксплуатация.

"В странах Европы и Центральной Азии около 3,6 млн человек - мужчин, женщин и детей - живут в современном рабстве. Самое распространенное рабство - принудительный труд (3,6 на 1000 человек), принудительный брак - 0,4 на 1000; 36% жертв принудительного труда находились в долговой кабале, 14% - случаи принудительной сексуальной эксплуатации", - отмечается в документе.

При этом Туркменистан, Беларусь и Македония признаны странами с высоким распространением современного рабства, а Россия, Турция и Украина имеют самый высокий абсолютный показатель в 39% жертв в регионе Европы и Центральной Азии.

Также составители рейтинга отмечают, что в 2018 году стало понятно, что страны с высоким ВВП имеют более высокие показатели распространенности современного рабства, чем считалось ранее. Речь идет о США, Австралию, Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и ряд других европейских стран.

"Даже в странах с сильным законодательством существуют существенные пробелы в защите таких социальных групп, как мигранты, бездомные, неофициально трудоустроенные и некоторые меньшинства. Эти пробелы, которые активно используются преступниками, требуют срочного внимания со стороны правительств", - отмечается в докладе.

В целом, по данным исследования, в 2016 году в мире насчитывалось 40,3 млн человек, находящихся в условиях "современного рабства", около 70% из них - женщины и девочки.

В 2013 году в рейтинге мирового рабства Global Slavery Index Украина занимала 86 место из 162. Количество людей, находившихся в рабстве на территории Украины, составляло от 110 до 120 тысяч. Среди ближайших соседей Украины по рейтингу мирового рабства находились Молдова (6 место), Россия (49), Чехия (54), Венгрия (55), Болгария (56), Хорватия (60), Польша (62), Словакия ( 63).