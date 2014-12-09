Боевики и российские военные за все время перемирия более 4 тысяч раз обстреляли силы АТО

Российско-террористические войска за время перемирия более 4,1 тыс. раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом УНИАН сообщили в Информационно-аналитическом центре СНБО.

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«С начала объявления режима прекращения огня (с 18.00 5 сентября по 15.00 9 декабря) боевиками незаконных вооруженных формирований было совершено 4186 обстрелов позиций силовых структур Украины», - говорится в сообщении.