Боевики и российские военные за все время перемирия более 4 тысяч раз обстреляли силы АТО
19:36, 09 декабря 2014Общество
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Боевиками было совершено 4186 обстрелов позиций силовых структур Украины.
REUTERS
Российско-террористические войска за время перемирия более 4,1 тыс. раз обстреляли позиции сил АТО.
Об этом УНИАН сообщили в Информационно-аналитическом центре СНБО.
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«С начала объявления режима прекращения огня (с 18.00 5 сентября по 15.00 9 декабря) боевиками незаконных вооруженных формирований было совершено 4186 обстрелов позиций силовых структур Украины», - говорится в сообщении.
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