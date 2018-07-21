Ливень в Чернигове грозит затоплением нечистотами и перебоями с водой и электроэнергией (видео)

Спасатели и городской водоканал не скрывают, что ситуация в городе сложная.

В Чернигове в результате интенсивных осадков были подтоплены частные дома, подвалы многоэтажек и другие объекты. Среди таких территориальный центр социального обслуживания и некоторые предприятия.

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Спасатели города задействованы для ликвидации последствий непогоды, в частности для отвода в безопасном направлении воды на полигоне по обезвреживанию твердых бытовых отходов, сообщает ТСН. Всего работают семь единиц техники, четыре мотопомпы и 24 человека личного состава.

Дождь вызвал затопление канализационной насосной станцию на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира. Как сообщили в городском водоканале, на станции полностью затоплен машинный зал, люди оттуда эвакуированы, ожидается отключение электроэнергии и канализации из района областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, завода автозапчастей.

Водоснабжение прилегающих районов частично ограничат, поскольку отводить канализацию сейчас некуда и первые этажи и частные дома могут быть подтоплены нечистотами. Коммунальщики признаются, что на месте техника водоканала откачивает воду, однако с имеющимся объемом воды "пока невозможно справиться".