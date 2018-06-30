В Чернигове из-за непогоды нуждаются в отселении еще 50 человек, начался сбор помощи пострадавшим

Для пострадавших срочно выделены помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 - в здании «Черниговского учебно-реабилитационного центра №2» Черниговского городского совета.

В Чернигове в результате непогоды еще нуждаются в отселении 50 человек, также начался сбор помощи для пострадавших.

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Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. Согласно информации, во время второго в течение сегодняшнего дня заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций отмечена необходимость первоочередного предоставления надлежащей помощи пострадавшим жителям города.

Так, жильцы наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23 (в целом примерно 50 человек), нуждаются в отселении, поскольку оставаться там опасно. Для них срочно выделены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 - в здании «Черниговского учебно-реабилитационного центра №2» Черниговского городского совета.

Заместитель городского головы, руководитель комиссии Андрей Черненко призвал жителей города мобилизовать все силы на помощь черниговцам, которые в результате затопления домов лишились даже самых необходимых вещей.

В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 организован сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых. Также на период отселения пострадавших город организует для них трехразовое питание каждый день, которое обеспечит коммунальное предприятие «Школьное».

Кроме того, в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации.

Также во время совещания были определены места, требующие немедленного реагирования по ликвидации последствий непогоды для предотвращения несчастных случаев. Для этого, кроме коммунальных служб, дополнительно будут привлекаться также местные силы Национальной гвардии и железнодорожного полка.