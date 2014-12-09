Переселенцам из Крыма и Донбасса разрешили заселяться в нежилые здания Киева

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение на сегодняшнем заседании Киевсовета проголосовали 62 депутата.

Проект был подготовлен в связи с тем, что в столице не хватает жилых помещений для размещения переселенцев.

Читайте такжеПереселенцы из Донбасса жалуются на необходимость несколько дней стоять в очереди за справкамиСогласно принятому решению, к жилым будут приравниваться лишь те нежилые здания и помещения, которые получат соответствующее заключение Госсанэпидслужбы.

При этом оплата жилищно-коммунальных услуг будет взиматься как за жилые помещения.