Переселенцам из Крыма и Донбасса разрешили заселяться в нежилые здания Киева
17:56, 09 декабря 2014Общество
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Киевский городской совет разрешил использовать нежилые здания и помещения для размещения вынужденных переселенцев из Крыма и из зоны проведения антитеррористической операции.
Киевсовет разрешил заселять переселенцев из Крыма и Донбасса в нежилые здания / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение на сегодняшнем заседании Киевсовета проголосовали 62 депутата.
Проект был подготовлен в связи с тем, что в столице не хватает жилых помещений для размещения переселенцев.
Читайте такжеПереселенцы из Донбасса жалуются на необходимость несколько дней стоять в очереди за справкамиСогласно принятому решению, к жилым будут приравниваться лишь те нежилые здания и помещения, которые получат соответствующее заключение Госсанэпидслужбы.
При этом оплата жилищно-коммунальных услуг будет взиматься как за жилые помещения.
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