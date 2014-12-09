В Украине введут полноценное медицинское страхование - премьер
14:26, 09 декабря 2014Общество
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Об этом заявил Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.
Яценюк подчеркнул, что в Украине будет введено полноценное медицинское страхование / Фото УНИАН
Полноценное медицинское страхование будет введено в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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”Мы декларируем то, что в Украине будет введено медицинское страхование, полноценное медицинское страхование”, - сказал он.
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