В Украине введут полноценное медицинское страхование - премьер

14:26, 09 декабря 2014
Общество
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Об этом заявил Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

Фото УНІАН

Полноценное медицинское страхование будет введено в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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”Мы декларируем то, что в Украине будет введено медицинское страхование, полноценное медицинское страхование”, - сказал он.

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