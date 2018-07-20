"Бумбокс" выступил на границе с аннексированным Крымом в поддержку политзаключенных

Таким образом музыканты высказались в поддержку всех политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия, в том числе и в Крыму.

В четверг, 19 июля, музыканты группы "Бумбокс" устроили песенную акцию протеста на границе с аннексированным Россией Крымом.

Поддержать акцию "Бумбокса" пришли сотни людей, передает ТСН.

Таким образом музыканты высказались в поддержку всех политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия, в том числе и на полуострове.

Ранее в эфире телеканала "1+1" сообщалось, что для выступления построили специальную сцену возле пункте пропуска "Каланчак". Эта акция станет частью документального фильма "Обратный билет" о политзаключенных и оккупации Крыма.

Зрителями концерта, в частности, стали крымчане, которые пересекали админграницу полуострова с материковой Украиной.

Концерт и съемки состоялись в рамках совместной с Белорусским свободным театром работы над документальным фильмом "Return Ticket", что в переводе - "Обратный билет". Его авторы хотят привлечь внимание мира к проблеме незаконной оккупации территорий нашего государства, к нарушению прав крымских татар и политических заключенных. Проект поддержала Международная ассоциация журналистов.

С началом российской агрессии в Украине группа "Бумбокс" отказался от концертов в России. Музыканты активно поддерживают украинских политзаключенных.

7 июля на киевском фестивале Atlas Weekend во время выступления "Бумбокса" с песней "Ти на одинці" на огромных экранах показывали фото Олега Сенцова. Лидер группы Андрей Хлывнюк считает, что украинский режиссер, которого кремлевский режим незаконно посадил в тюрьму на 20 лет, является крючком для освобождения всех пленников Кремля. Музыканты уверены, творчество может быть более действенной за политику или дипломатию.