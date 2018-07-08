Фронтмен группы «Бумбокс» напомнил гостям Atlas Weekend о Сенцове (видео)

Фотография Сенцова демонстрировалась на экранах во время исполнения песни «Коли ти наодинці».

В ходе выступления на фестивале Atlas Weekend 7 июля солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал зрителям об украинском режиссере Олеге Сенцове, голодающем в российской колонии.

Читайте также"Нас это не трогает - у нас футбол": Лия Ахеджакова обратилась с призывом к россиянам (видео)

Как сообщает «Крым.Реалии», Хлывнюк напомнил, что Сенцов голодает уже 55 дней, и попросил рассказать об этом тем, кто не знает о процессе.

Фотография Сенцова демонстрировалась на экранах во время исполнения песни «Коли ти наодинці».

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

5 июля к Сенцову в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что ее брат очень постарел и похудел на 15 кг.