Жизнь в пустыне: в сети показали, как крымские фермеры радуются дождю (видео)

Работники Северо-Крымского канала говорят, что подача воды – вопрос пары дней. Однако для этого нужно соблюсти одно условие – территория Крыма должна вернуться под контроль Украины.

После аннексии Крыма Россией Киев прекратил подачу воды на полуостров. Засушливая погода привела к значительным потерям урожая. Крымские фермеры даже отказались от некоторых видов сельскохозяйственных культур, потому что их нечем орошать.

Читайте также"Это катастрофа": в сети показали заваленные мусором курорты Крыма (фото)

Как пишет издание "Крым. Реалии", аграрии надеются только на дождь. Для них это – единственный способ полива урожая. Работники Северо-Крымского канала говорят, что подача воды – вопрос пары дней. Однако для этого нужно соблюсти одно условие – территория Крыма должна вернуться под контроль Украины.

Как сообщал УНИАН, участок Северо-Крымского канала - главной водной артерии Крыма - на северной окраине Армянска в аннексированном Крыму густо зарос камышом, кустарником и превращается в мусорную свалку.