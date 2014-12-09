В Авдеевке под обстрел боевиков попали 5 детей
00:27, 09 декабря 2014Общество
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В результате обстрела города Авдеевка семь человек получили ранения, из них пятеро - дети.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Авдеевка вновь под огнем. Восемь попаданий в жилые многоэтажные дома. Семь человек ранены, пять из них - дети. В настоящее время сотрудники горотдела милиции проводят осмотр разрушений, количество пострадавших уточняется", - написал он.
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Аброськин добавил, что обстрел города не прекращается.
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