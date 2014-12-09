В Авдеевке под обстрел боевиков попали 5 детей

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка вновь под огнем. Восемь попаданий в жилые многоэтажные дома. Семь человек ранены, пять из них - дети. В настоящее время сотрудники горотдела милиции проводят осмотр разрушений, количество пострадавших уточняется", - написал он.

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Аброськин добавил, что обстрел города не прекращается.