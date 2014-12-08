По Макеевке проехала колонна военной техники с флагом России

22:27, 08 декабря 2014
Общество
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Колонна из 50 единиц военной техники с российским флагом проехала через Макеевку Донецкой области утром в понедельник, 8 декабря.

twitter.com/roman_primorye

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их информации, колонна направлялась в сторону Донецка. 

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Ранее миссия ОБСЕ в Донбассе под Макеевкой зафиксировала передвижение немаркированной военной техники, в составе которой находилось 27 зеленых грузовика военного образца.

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