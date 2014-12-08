По Макеевке проехала колонна военной техники с флагом России
22:27, 08 декабря 2014Общество
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Колонна из 50 единиц военной техники с российским флагом проехала через Макеевку Донецкой области утром в понедельник, 8 декабря.
twitter.com/roman_primorye
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По их информации, колонна направлялась в сторону Донецка.
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Ранее миссия ОБСЕ в Донбассе под Макеевкой зафиксировала передвижение немаркированной военной техники, в составе которой находилось 27 зеленых грузовика военного образца.
Must be some of those unmarked military trucks @OSCE_SMM noticed in Donetsk. Or marked? RT @roman_primoryepic.twitter.com/SCWSoBflcn#Ukraine
— Ireنe Fedets (@irkeyshn) 8 Грудень 2014
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