На Дебальцевском направлении ситуация начинает обостряться (карта АТО)

На Дебальцевском направлении фиксируется определенное обострение ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Фиксируется определенное обострение на Дебальцевском направлении. Из «Градов» террористы обстреляли позиции сил АТО вблизи Дебальцево, в населенных пунктах Калиновка, Редкодуб, Ольховатка и Миус. Также из минометов террористы обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО вблизи села Никишино, сел Малоорловка, Чернухино, города Углегорск и со стороны шахты «Полтавская». Здесь наша артиллерия активно и точно отработала по огневым точкам боевиков", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Донецком направлении террористы нанесли удар из «Градов», артиллерии, зенитных установок и минометов по позициям наших военных вблизи Авдеевки, а также Опытного и Горловки Ясиноватского района. В частности в Авдеевке снаряды попали в здание отдела милиции, двое правоохранителей получили ранения.

Из артиллерии и минометов враг обстрелял позиции сил АТО в Песках, в районе Марьинки, вблизи Максимовки и Новомихайловки Марьинского района, а также вблизи села Шумы в предместье Дзержинска.

Лысенко отметил, что также продолжаются обстрелы на Мариупольском направлении. Боевики из «Градов», противотанковых управляемых ракет и минометов трижды обстреляли опорный пункт в Николаевке. Из «Градов» террористы обстреливали украинские позиции вблизи Гнатово и Павлополя Новоазовского района, а также вблизи Петровского Волновахского района. Из минометов враг осуществлял обстрелы возле пгт Мирное (Тельмановский район) и из артиллерии – в Богдановке (Волновахский район).

Подразделения сил АТО активно обороняются и при необходимости осуществляют рейдовые мероприятия для нейтрализации ДРГ противника. Ситуация в Мариуполе спокойная, все службы работают в штатном режиме.

В районе трассы Бахмутка террористы из минометов, артиллерии и гранатометов атаковали позиции сил АТО возле села Нижнее Попаснянского района, возле Крымского, Сокольников, Трехизбенки, Муратово Новоайдарского района и вблизи пгт Фрунзе Славяносербского района. Украинские военные удерживают позиции, враг в активные атаки не идет, поскольку каждая попытка противника перейти в наступление завершается для него большими потерями, отметил Лысенко.

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На Луганском направлении террористы из «Градов» обстреляли позиции сил АТО возле пгт Петровка (Станично-Луганский район), из минометов, гранатометов и стрелкового оружия – в Счастье, из минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции возле Станицы Луганской и из артиллерии – вблизи Макарово.

Активность террористов зафиксирована возле Попасной и Золотого, где боевики обстреляли позиции сил АТО из минометов, сказал Лысенко.