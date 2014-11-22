На дебальцевском направлении террористы ведут огонь с территорий шахт.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«На дебальцевском направлении бандиты ведут огонь, используя в качестве прикрытия объекты промышленной инфраструктуры и жилые массивы населенных пунктов. В частности, огонь открывался со стороны Шахт № 2, 7, 6», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что обстрелы ведутся с территории Енакиево, Горловки, Чернухино.

По данным штаба АТО, за прошедшие сутки боевики восемнадцать раз открывали огонь по населенным пунктам в Луганской и Донецкой областях с целью дискредитации украинских военных.

«Вблизи города Мариуполь, укрепленный район, подконтрольный силам АТО, трижды обстрелян из минометов. Потерь со стороны сил АТО нет», - отмечает пресс-центр.

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