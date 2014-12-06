Бойцы АТО получат новые БТРы и «Гвоздики»

Об этом сообщил в своем Facebook советник президента Украины и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков, в частности, 79-я бригада получит самоходные гаубицы 122-мм 2С1 "Гвоздика".

"Дивизион 79-й бригады получает экспортные 2С1", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, в 25-ю аэромобильную бригаду будут отправлены БТРы.

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Как известно, 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины, Петр Порошенко вместе с министром обороны и начальником Генерального штаба посетит зону АТО.

По словам президента, в ходе визита он намерен передать 100 единиц тяжелой техники военнослужащим, в частности танков, артиллерии и другой техники.