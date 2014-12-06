Бойцы АТО получат новые БТРы и «Гвоздики»
22:23, 06 декабря 2014Общество
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Бойцы 1-й танковой, 25-й и 79-й аэромобильной, а также 203-й авиационной бригад получат в свое распоряжение новое вооружение.
В 25-ю аэромобильную бригаду будут отправлены БТРы / Facebook
Об этом сообщил в своем Facebook советник президента Украины и помощник главы Минобороны Юрий Бирюков, в частности, 79-я бригада получит самоходные гаубицы 122-мм 2С1 "Гвоздика".
"Дивизион 79-й бригады получает экспортные 2С1", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, в 25-ю аэромобильную бригаду будут отправлены БТРы.
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Как известно, 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины, Петр Порошенко вместе с министром обороны и начальником Генерального штаба посетит зону АТО.
По словам президента, в ходе визита он намерен передать 100 единиц тяжелой техники военнослужащим, в частности танков, артиллерии и другой техники.
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