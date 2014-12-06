В Донецкой области за время боевых действий повреждены 62 храма УПЦ МП

Об этом в интервью «УНИАН-Религии» сообщил пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ МП, настоятель Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев.

«За время конфликта в Донецкой области так или иначе пострадали 62 храма. Это храмы Горловской и Донецкой епархии УПЦ. Практически полностью разрушены храмы как Свято-Иверский женский монастырь, разрушенный храм святого Иоанна Кронштадтского, очень повреждены храмы в Макеевке и Иловайске. А есть храмы, посеченные осколками с частичными разрушениями, - выбиты стекла, пробита крыша, осыпалась штукатурка», - сообщил отец Георгий.

Читайте такжеВ Горловке в Богоявленский собор попал снаряд, ранены 6 мирных жителейТакже он отметил, что люди, которые в мирное время помогали в строительстве и реставрации храмов, в большинстве своем оставили Донбасс.

«Церковь - это, прежде всего, люди. Поэтому тот миллион людей, которые, по данным ООН, выехали из Донбасса, это и наши прихожане. Среди них были люди с достатком, которые помогали строить храмы, которые поддерживали социальные проекты Церкви», - отметил протоиерей.

По данным епархии, в Донецкой области зарегистрировано более 700 православных общин.

«Сейчас там, где проходит зона конфликта, где проходит линия фронта, эти храмы и люди оказались в зоне, которая подвергается обстрелу и разрушением. Есть районы, откуда люди эвакуировались, здесь именно физическое пребывание опасно», - сказал отец Георгий.

Вместе с тем он отметил, что священники в местах боевых действий сегодня приписанные к храмам на мирной территории и основное время проводят там, но приезжают в зону конфликта и осуществляют службы для тех, кто остался. Если нет возможности вести богослужение, то община переходит в другой храм.

«Например, всем насельницам из Свято-Иверского монастыря - это район аэропорта города Донецка - дал приют Свято-Николаевский архиерейский собор. Люди поддерживают друг друга - мы часть великой единой Украинской православной церкви с более чем 11 тысячами приходов. Мы ощущаем молитвенную поддержку и материальную помощь, которую нам оказывают верующие из разных регионов Украины. Из Киева, Одессы, Сум, Херсона, Харькова и других регионов к нам поступает гуманитарная помощь», - сообщил пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ МП.