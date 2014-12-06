В Сумах после двух дней забастовки перевозчики временно возобновили движение

В Сумах перевозчики, которые в течение последних двух дней бастовали, требуя повышения оплаты за проезд, согласились временно возобновить движение маршруток по действующему тарифу 2 грн за одну поездку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

«Перевозчики в выходные выведут маршрутные такси на линию по официально установленному горисполкомом тарифу в размере 2 грн. Таким является результат трехсторонних переговоров властей, перевозчиков и рабочей группы по рассмотрению тарифа, которые состоялись вечером 5 декабря», - говорится в сообщении.

В свою очередь рабочая группа с 6 декабря начнет рассматривать экономическую обоснованность стоимости пассажирских перевозок на маршрутных такси в Сумах.

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Как сообщал УНИАН, перевозчики Сум неоднократно заявляли, что нынешняя стоимость проезда в городе на уровне 2 грн является самой низкой в Украине и подлежит пересмотру. По этому поводу они несколько раз проводили краткосрочные забастовки.

1 декабря перевозчики самовольно повысили стоимость проезда в маршрутных такси с 2 до 3 грн. В то же время городской голова Сум Александр Лысенко отметил, что перевозчики не имеют права самовольно поднимать тариф. В этот же день исполнительный комитет горсовета не смог принять решения о повышении тарифа на проезд в маршрутках до 3 грн.

Тем не менее, 1-3 декабря большинство перевозчиков продолжали брать с пассажиров по 3 грн за поездку.

4 декабря утром, в нарушение условий заключенных договоров, самовольно и без предупреждения не вышли на 27 маршрутов из 37 автобусы 7 частных перевозчиков. В тот же день на площадь Независимости на призыв активистов в социальных сетях около 200 жителей города вышли на протестный митинг против частных перевозчиков, которые самовольно повысили тариф в маршрутках с 2 до 3 грн и без предупреждения не выехали на маршруты. Они призвали власти обеспечить областной центр в достаточном количестве коммунальным транспортом. К митингующим вышел заместитель городского головы Иван Бортник, который отметил, что с частными перевозчиками, которые установили тариф в размере 3 грн или не вышли на маршрутные линии вообще, уже начат процесс расторжения договоров. Тем не менее, маршрутки не вышли в Сумах и 5 декабря.

Справка УНИАН. В целом в Сумах перевозчики обслуживают 37 пассажирских маршрутов, на которых работают 366 маршрутных автобусов. В последний раз тариф на проезд в Сумах пересматривался в 2009 году.