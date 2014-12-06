Боевики ЛНР активизировали обстрелы сил АТО - ЛОГА

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Ярослав Галас.

Галас отметил, что за последние сутки были очень интенсивные обстрелы.

"43 - это много. Для сравнения: во вторник в Луганской области - 13 обстрелов, в среду – 55. А за вчерашние сутки и ночь - 43", - уточнил чиновник.

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Он также рассказал, что в населенных пунктах Трехизбенка и Станица Луганская есть проблемы со светом и подачей газа.

"После обеда в Трехизбенке полностью восстановлен свет, но газа там нет. Уже третий день перебивают магистральный газопровод в Станице Луганской. Сильно падает давление, и в нескольких селах и в большей части Станицы нет отопления, потому что котлы не включаются из-за низкого давления", - подчеркнул Галас.