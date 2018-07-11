Заработки за границей наносят психологические травмы и разрушают семьи - психолог

Дети нередко начинают воспринимать родителей только как источник средств для существования.

Длительное пребывание членов семей на заработках за границей, в отрыве от семьи, приводит к различным тяжелым ситуациям, способным разрушать связь между родителями и детьми, между супругами.

Об этом заявила психолог Ольга Плетка в эфире "Телеканала 24", сообщает 5 канал.

Прежде всего сам факт длительного пребывания вдали от семьи вносит существенные коррективы в отношения. Случается, что связь между членами семьи теряется.

"Есть случаи, когда женщина уезжает, например, в ту же Италию, и там ухаживает за больными людьми преклонного возраста. И когда она возвращается домой, то выясняется, что она никому не нужна, потому что нужны были только ее деньги, которые она отправляла. И никто эмоционально не ждет. То есть ее рассматривают как кошелек и не более того. И это очень сильно бьет по ней. Потому что она там не свой человек, где она работала, и дома уже не своя", – рассказала психолог.

Также портятся отношения между родителями и детьми. Последние воспринимают родителей как источник средств для существования, приобретения дорогих вещей, одежды, но при этом чувствуют себя сиротами.

Психолог пояснила: "Ребенок будет чувствовать, что мать или отец – это уже не свои люди. Потому что они не настолько близки... Кроме того, очень часто дети чувствуют себя сиротами, потому что нет ни папы, ни мамы, но семья выживает, у ребенка есть какие-то приличные вещи. И ребенок воспринимает отца и мать не как эмоционально близких людей, а как таких, которые надо использовать, пользоваться теми деньгами, которые есть. То есть отец = деньги, или мать = деньги".