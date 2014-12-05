Польша намерена выдавать украинцам двухлетние визы

Об этом написал посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter.

"Результат украинско-польских консультаций: Польша будет выдавать двухлетние турвизы, расширим малое приграничное движение в 50+, начинаем переговорный процесс", - сообщил Дещица.

Читайте такжеТунис отменит визы для украинских туристов

Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года выдает украинцам визы по правилам Шенгенской зоны, к которой страна присоединилась 21 декабря 2007 года.

Польша ввела малое пограничное движение, которым могут пользоваться жители 30-километровой пограничной зоны, с Украиной в июле 2009 года.