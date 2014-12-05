Польша намерена выдавать украинцам двухлетние визы
19:45, 05 декабря 2014Общество
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Во время украинско-польских консультаций достигнуты договоренности о начале переговоров по выдаче украинцам двухлетних туристических виз и расширении малого пограничного движения.
REUTERS
Об этом написал посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter.
"Результат украинско-польских консультаций: Польша будет выдавать двухлетние турвизы, расширим малое приграничное движение в 50+, начинаем переговорный процесс", - сообщил Дещица.
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Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года выдает украинцам визы по правилам Шенгенской зоны, к которой страна присоединилась 21 декабря 2007 года.
Польша ввела малое пограничное движение, которым могут пользоваться жители 30-километровой пограничной зоны, с Украиной в июле 2009 года.
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