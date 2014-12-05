С кандидатов в сотрудники Антикоррупционного бюро требуют по 100 тысяч долларов - журналист

Об этом написал журналист, главный редактор львовской газеты "Ратуша" Николай Савельев со ссылкой на свои источники.

"Знакомый силовик решил, что его карьерный рост дошел до грани. Он решил пойти выше и стать несокрушимым бойцом Антикоррупционного бюро. Национальное антикоррупционное бюро Украины - правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных преступлений. Он начал искать выходы на Киев. И нашел", - написал Савельев.

По его словам, кандидатов на работу в АБ требуют по сто тысяч долларов, что вдвое больше суммы, которую требовали в сентябре.

Читайте такжеУкраину признали более коррумпированной страной, чем Россия - Transparency International"А теперь - сенсация. За право вступить в стройные ряды этого бюро, которое будет иметь 700 с хвостиком сотрудников и чрезвычайно большие полномочия, с оперативника потребовали 100 000 долларов США (СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США!!!!!!!) Пообещав, что ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ он как минимум половину отобьет! Еще в сентябре такая возможность стать рыцарем неподкупности стоила всего 50 тысяч долларов США!!!!!!!!!", - написал журналист (орфография сохранена - ред.).

По его словам, он проверил информацию по всем имеющимся каналам и она подтвердилась.

"Из убоповцев, эсбэушников, огобесников, налоговиков - всех, кто стремился в АБ ТРЕБУЮТ БАБЛО!!!!!!!!!!!!!!. Не хочу здесь всуе упоминать Небесную сотню и погибших и искалеченных мужиков в АТО, но пока кроме БУДЬТЕ, ГАДЫ, ПРОКЛЯТЫЕ!!!! у меня других слов нет. Чувствую - выдыхаюсь. Будет ли этой пропасти конец?", - пишет Савельев.

Согласно данным сайта АБУ, "В ”АБУ” принимаются лица, достигшие 18 лет, знающие и понимающие устав, желающие принять участие в борьбе с коррупцией, рассчитывают на поддержку Антикоррупционного Бюро Украины в случае нарушения их прав. Лицо решает само: быть ему членом Организации с получением сертификата членства и иметь защиту организации или стать работником структурных подразделений с получением удостоверения и определенными правами в борьбе с коррупцией. Кандидаты в члены “АБУ” подают на утверждение: Заявление - Соглашение о вступлении в АБУ. Общественные объединения имеют возможность подписать с нами Асоциированное Соглашение о сотрудничестве".