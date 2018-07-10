Рассмотрение дела в суде о теракте 2014 года в харьковском пабе "Стена" начнется заново

По данным прокуратуры, у предыдущего председательствующего закончились судейские полномочия.

В Харькове из-за замены судьи рассмотрение дела о теракте в пабе «Стена» начнется заново.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение 9 июля принял Киевский райсуд Харькова.

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По сведениям прокуратуры, по делу назначен новый председательствующий - судья Денис Невядомский. У предыдущего председательствующего закончились судейские полномочия.

Прокуратура настаивала на том, чтобы продолжить рассмотрение дела, однако подсудимая Марина Ковтун заявила о желании начинать рассмотрение дела с самого начала.

Следовательно, суд начнет рассмотрение дела со стадии предварительного заседания. Следующее слушание назначено на 1 августа.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2014 года в Харькове в пабе «Стена» произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек.

В ходе следствия правоохранители задержали группу подозреваемых в совершении теракта. В организации преступления подозревается Марина Ковтун, которая с октября 2014 года была членом террористической организации «Харьковские партизаны». Ей объявлено подозрение в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов.