Один из членов группировки "Харьковские партизаны" осужден на три года

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава пресс-центра харьковской СБУ Вячеслав Абдула, несостоявшийся террорист был задержан во время выемки из тайника реактивной штурмовой гранаты.

Коминтерновский райсуд Харькова признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Читайте такжеНа Донбасс прислали генерала из РФ, который будет распространять среди боевиков идеологию "русского мира" – разведка

Напомним, один из членов террористической группировки «Харьковские партизаны», который разыскивался Службой безопасности Украины, добровольно сдался правоохранителям.