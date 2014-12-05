На выходных немного потеплеет

Небольшой снег выпадет местами на западе, севере, юго-западе и 7 декабря и в восточных областях.

Ожидаются туманы, изморозь. На дорогах удержится гололедица.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части - местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -4-12, днем от 2 мороза до 5 тепла, на Закарпатье до 8 градусов тепла.

В северных областях местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью 6.12 -8-14, днем -5-9 градусов, 7.12 ночью 5-10 градусов мороза, днем -2-6 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 6.12 8-15 градусов мороза, днем -3-9,7ю12 ночью -5-12, днем -1-6 градусов.

На востоке Украины 6.12 преобладать сухая холодная погода с температурой воздуха ночью -12-17, местами до -20 градусов, 7.12 ночью -5-10, днем -2-8 градусов.

В южной части ожидаются местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью 6.12 ночью 4-10 мороза, днем -3-8, 7.12 ночью -2-8, днем 0-5 градусов мороза. В Крыму ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем 0-5 градусов тепла, 7.12 на юге Крыма до 10 градусов тепла.

В Киеве 6-7 декабря местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха 6.12 ночью -9-12, днем 6-9 градусов мороза, 7.12 ночью -4-8, днем -2-6 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.