Опрос: украинцы в этом году пожертвовали почти 9 млрд грн

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного GFK Ukraine.

"Сумма пожертвований за последние 12 месяцев - 8 725 760 206 грн. В свою очередь, сумма пожертвований украинцев раньше, чем за последние 12 месяцев (в среднем за год) – 7 184 459 914 грн", - сообщил заместитель директора социологической компании Глеб Вышлинский.

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Также, по его словам, 74% украинцев жертвовали средства на разные цели когда-либо в жизни, из них 25% начали жертвовать на протяжении последних месяцев.

"Сумы пожертвований украинцев отличаются и составляют от нескольких гривен до 283 тыс. грн в год", - сообщил Глеб Вышлинский.

"В 2014 году наиболее охотно украинцы жертвовали на помощь украинской армии, раненым, а также больным детям", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в 2014 году количество украинцев, которые жертвуют средства, увеличились – 63% делали пожертвования, тогда как до 2014 года жертвовали средства 49% украинцев.

Также, согласно результатам опроса, в этом году сумма пожертвований была большей, чем в другие годы.

43% тех, кто когда-либо жертвовал средства, делали это направлению, треть не помнит названия благотворительной организации, через которую они сделали взнос.

Исследование проводилось с 20 по 26 ноября этого года GFK Ukraine по заказу Программы развития ООН в Украине. Выборка составляет тысяча респондентов в возрасте 16 лет и старше.