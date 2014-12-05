В Авдеевке продолжаются бои, в Еленовке обстреляли блокпост

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил секретарь Авдеевского горсовета Артем Сабадаш.

По его информации, в городе от обстрелов нарушены многие коммуникации, отсутствует интернет.

"Это не дает возможности работать банковским учреждениям и государственным службам", - подчеркнул Сабадаш.

Следует отметить, что вчера недалеко от Авдеевки, в Орловке, в результате обстрела были ранены местные жители. В частности, пострадали четыре человека, среди них - 6-летний ребенок.

Читайте такжеСНБО: Террористы обстреливают силы АТО на четырех направлениях (карта АТО)

"Были ранены жители ближнего села Орловка. Действительно, туда попадали снаряды. Были пострадавшие люди. По моим данным, все живы", - уточнил Сабадаш.

Кроме того, на блокпосту в районе поселка Еленовка (Донецкая область) была перестрелка.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский.

По его словам, ситуация там остается под контролем украинских силовиков.

"Действительно, был обстрел. Но активных действий террористы не принимали. Прорыва никакого не было", - подчеркнул Дмитрашковский.