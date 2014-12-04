Боевики за день 8 раз атаковали Донецкий аэропорт

Об этом сообщили в медиацентре АТО.

"Наши ребята не оставили шанса захватчикам. Бандиты каждый раз вынуждены были отступать, оставляя на поле боя своих соратников", - говорится в сообщении.

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Как известно, Генштаб Украины перехватил доклады командиров российских военных подразделений, которые свидетельствуют о больших потерях регулярных войск РФ в боях за Донецкий аэропорт.