ГПУ отменила запрет на строительство Музея Революции достоинства на аллее Героям Небесной Сотни

Постановление признали незаконным ввиду того, что в статье 237 УПК, на которую ссылался прокурор при выдаче запрета, определяется проведение такого процессуального действия, как осмотр. Однако в самом постановлении о запрете говорится о проведении иного действия - следственного эксперимента, что регламентируется статьей 240 УПК, которая не предусматривает возможности прокурору устанавливать любые запреты.

Заместителем Генерального прокурора отменено постановление о запрете на строительство Музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни (бывш. улице Институтской) в г. Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Постановлением заместителя Генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 года отменено постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27.06.2018 о запрете совершения действий, как незаконное", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНенаказанное зло растет: Вятрович о запрете строительства Мемориала героев Небесной сотни

Вышеуказанное постановление прокурора запрещало совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на аллее Героев Небесной Сотни, а также предоставлять разрешения на проведения работ, касающихся изменений рельефа местности, строительства или сноса любых зданий; высадку деревьев, кустов и других зеленых насаждений и т.д.

Как отметили в ГПУ, указанное постановление является незаконным и подлежит отмене ввиду того, что в статье 237 УПК, на которую ссылался прокурор при выдаче запрета, определяется проведение такого процессуального действия, как осмотр. Однако в самом постановлении о запрете говорится о проведении иного действия - следственного эксперимента, что регламентируется статьей 240 УПК.

"Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - отмечают в ГПУ.

Читайте такжеСтало известно, как будет выглядеть музей Майдана (фоторепортаж)

Постановление заместителя Генерального прокурора Анжелы Стрижевской, которым незаконное постановление прокурора отменено, обжалованию не подлежит.

Вместе с этим Генеральная прокуратура Украины сообщает, что отмена незаконного постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается еще с 2013 года, но в пределах способом, определенным законом.

Как сообщал УНИАН, директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло ранее заявил в СМИ, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на ул. Институтской.

«Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», — сказал Пошивайло.

Читайте такжеРада рекомендовала Кабмину создать музей на Почтовой площади в Киеве

Справка УНИАН. 16 марта 2017 года в Украине вступил в силу закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни. Территория, которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной сотни – Музей Революции достоинства, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящегося в постоянном пользовании госпредприятия «Гостиница «Украина». Победителем конкурса на лучший проект Музея Революции достоинства стал проект представителей немецкого архитектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten.